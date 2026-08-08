Осенние каникулы у школьников в 2026 году продлятся дольше зимних

Осенние каникулы у школьников, которые учатся по четвертям, в 2026/2027 учебном году продлятся 12 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план каникул, который Минпросвещения направило в регионы. Официально каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября. Однако с учетом выходных дней и праздничного 4 ноября (День народного единства) школьники будут отдыхать в общей сложности 12 дней. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Таким образом, зимний отдых составит 11 дней — на один день меньше осеннего.

Осенние каникулы у школьников, которые учатся по четвертям, в 2026/2027 учебном году продлятся 12 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план каникул, который Минпросвещения направило в регионы.

Официально каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября. Однако с учетом выходных дней и праздничного 4 ноября (День народного единства) школьники будут отдыхать в общей сложности 12 дней.

Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Таким образом, зимний отдых составит 11 дней — на один день меньше осеннего.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года. Учебные занятия завершатся 26 мая 2027 года.

У школьников, которые учатся по триместрам, график каникул будет отличаться.