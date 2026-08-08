Опубликован прогноз погоды на 9 августа в Рязанской области

В Рязанской области 9 августа ожидается переменчивая погода с дождями и грозами. Об этом сообщили в Рязанском ЦГМС. Температура воздуха днем составит +22°C…+27°C. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.