Опубликован прогноз погоды на 9 августа в Рязанской области
В Рязанской области 9 августа ожидается переменчивая погода с дождями и грозами. Об этом сообщили в Рязанском ЦГМС. Температура воздуха днем составит +22°C…+27°C. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В Рязанской области 9 августа ожидается переменчивая погода с дождями и грозами. Об этом сообщили в Рязанском ЦГМС.
Температура воздуха днем составит +22°C…+27°C.
Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Ранее региональное МЧС выпустило метеопредупреждение на 9 августа.