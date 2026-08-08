На улице Введенской в Рязани произошло ДТП

Авария произошла на улице Введенской в Рязани. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. На кадрах с места видно автомобиль с полностью разбитой передней частью. Рядом находятся сотрудники ГАИ. По словам очевидцев, других машин на месте аварии не видно. С чем именно столкнулся автомобиль, пока неизвестно.