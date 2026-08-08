На мосту через реку Пра обустроили полотно и установили перила
В Клепиковском округе Рязанской области продолжается ремонт моста через реку Пра на Егорьевском шоссе. Об этом сообщили в группе нацпроекта «Инфраструктура для жизни | Дороги». 140-метровый мост ведет к границе с Московской областью и имеет важное значение для региона. Сейчас работы идут на левой части переправы. Там уже разобрали часть балок. На правой стороне подрядчик демонтировал конструкции, обустроил мостовое полотно и установил барьерное ограждение и перила.
В Клепиковском округе Рязанской области продолжается ремонт моста через реку Пра на Егорьевском шоссе. Об этом сообщили в группе нацпроекта «Инфраструктура для жизни | Дороги».
140-метровый мост ведет к границе с Московской областью и имеет важное значение для региона.
Сейчас работы идут на левой части переправы. Там уже разобрали часть балок. На правой стороне подрядчик демонтировал конструкции, обустроил мостовое полотно и установил барьерное ограждение и перила.
В рамках ремонта специалисты заменят береговые и промежуточные опоры, пролетные строения, а также установят ригели и подферменники.
Завершить ремонт планируют осенью 2026 года.
Фото: «Инфраструктура для жизни | Дороги».