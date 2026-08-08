На мосту через реку Пра обустроили полотно и установили перила

В Клепиковском округе Рязанской области продолжается ремонт моста через реку Пра на Егорьевском шоссе. Об этом сообщили в группе нацпроекта «Инфраструктура для жизни | Дороги». 140-метровый мост ведет к границе с Московской областью и имеет важное значение для региона. Сейчас работы идут на левой части переправы. Там уже разобрали часть балок. На правой стороне подрядчик демонтировал конструкции, обустроил мостовое полотно и установил барьерное ограждение и перила.

В Клепиковском округе Рязанской области продолжается ремонт моста через реку Пра на Егорьевском шоссе. Об этом сообщили в группе нацпроекта «Инфраструктура для жизни | Дороги».

140-метровый мост ведет к границе с Московской областью и имеет важное значение для региона.

Сейчас работы идут на левой части переправы. Там уже разобрали часть балок. На правой стороне подрядчик демонтировал конструкции, обустроил мостовое полотно и установил барьерное ограждение и перила.

В рамках ремонта специалисты заменят береговые и промежуточные опоры, пролетные строения, а также установят ригели и подферменники.

Завершить ремонт планируют осенью 2026 года.

Фото: «Инфраструктура для жизни | Дороги».