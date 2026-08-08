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МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев на 9 августа
В Рязанской области 9 августа ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом предупредили в региональном МЧС. Ночью и днем местами прогнозируются ливневый дождь, гроза, град и усиление ветра до 15-20 м/с. Жителей региона призвали во время непогоды не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями, крышами домов и линиями электропередачи. По возможности время пребывания на улице рекомендуют сократить.

В Рязанской области 9 августа ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Ночью и днем местами прогнозируются ливневый дождь, гроза, град и усиление ветра до 15-20 м/с.

Жителей региона призвали во время непогоды не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями, крышами домов и линиями электропередачи. По возможности время пребывания на улице рекомендуют сократить.

При чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.