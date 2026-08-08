Малков оценил соцобъекты в Рыбновском округе, построенные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время рабочей поездки в Рыбновский округ обсудил вопросы развития муниципалитета и посетил ряд объектов социальной сферы, строительство которых велось в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в облправительстве.

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время рабочей поездки в Рыбновский округ обсудил вопросы развития муниципалитета и посетил ряд объектов социальной сферы, строительство которых велось в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в облправительстве.

В Рыбном Павел Малков осмотрел новый детский сад № 12 «Матрешка», который начнет принимать детей с 1 сентября. Учреждение рассчитано на 115 человек в возрасте от одного года до семи лет. Детский сад оснащен современным оборудованием. Глава региона обратил внимание на важность кадрового обеспечения, вопрос с которым в детском саду решен.

Губернатор встретился с жильцами многоквартирного дома на улице Большой, куда переселили граждан из 18 аварийных домов, и осмотрел предоставленные квартиры. Ключи от новых благоустроенных квартир в конце прошлого года получили 144 семьи. Павел Малков предложил людям активно включаться в благоустройство прилегающей территории, а также поручил главе муниципалитета проработать вопрос бесперебойного обеспечения интернетом — на это обратили внимание жители. Они поблагодарили губернатора за решение их жилищного вопроса.

Глава региона ознакомился с ходом строительства открытого универсального спортивного зала для занятий различными видами спорта: баскетболом, футболом, волейболом и другими — для самостоятельных тренировок или с инструктором. Также там планируется проводить соревнования. Площадка будет оборудована раздевалками и душевыми.

Губернатор осмотрел новый водозаборный узел, который планируется запустить в ближайшее время. Это позволит решить проблему с перебоями водоснабжения в Южной части города и обеспечить новые дома, которые активно строятся в районе.

В ходе посещения объектов социальной сферы Павел Малков возложил цветы к памятнику выпускникам Рыбновской средней школы № 1, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Само учреждение соответствует всем современным требованиям, его отремонтировали по нацпроекту «Молодежь и дети».

Подробно развитие Рыбновского округа губернатор обсудил на рабочей встрече с главой муниципалитета Еленой Минковой. Речь шла о производственной сфере, ЖКХ, ремонте дорог, благоустройстве, образовании, культуре и др. Говорили также об исполнении данных ранее поручений.

«Практически по всем вопросам, обозначенным ранее, либо уже есть решение, либо они в процессе и в ближайшем будущем будут решены. То есть большая часть того, что мы обещали, сейчас уже выполнена. Вижу прогресс по всем направлениям — округ развивается: экономика, социальная сфера, коммунальная, благоустройство, образование и здравоохранение. Вводятся в эксплуатацию объекты социальной сферы, ремонтируется инфраструктура. Есть и проблемные вопросы, на которых я сделал акцент, — там будем дополнительно усиливать работу», — подчеркнул Павел Малков.