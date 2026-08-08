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Днем над Рязанской областью сбили БПЛА
В течение дня 8 августа с 08:00 до 20:00 над территорией Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. Количество уничтоженных над регионом беспилотников не уточняется. Отмечается, что всего над территорией России средства ПВО уничтожили 360 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

В течение дня 8 августа с 08:00 до 20:00 над территорией Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Количество уничтоженных над регионом беспилотников не уточняется.

Отмечается, что всего над территорией России средства ПВО уничтожили 360 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

БПЛА также сбили над над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, ночью силы ПВО сбили над Рязанской областью три БПЛА.