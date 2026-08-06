В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 6 августа

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 6 августа. По данным ведомства, российские войска поразили подразделения ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также на территории ДНР. В Минобороны заявили, что за сутки украинская сторона потеряла свыше 1,3 тысячи военнослужащих, а также бронетехнику, артиллерийские орудия, автомобили и средства радиоэлектронной борьбы.

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 6 августа.

По данным ведомства, российские войска поразили подразделения ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также на территории ДНР.

В Минобороны заявили, что за сутки украинская сторона потеряла свыше 1,3 тысячи военнослужащих, а также бронетехнику, артиллерийские орудия, автомобили и средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по информации ведомства, российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, местам хранения ударных беспилотников и пунктам временной дислокации украинских формирований.

Средства противовоздушной обороны, как утверждает Минобороны, за сутки сбили 20 управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS, 1155 беспилотников самолетного типа, а также уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море.