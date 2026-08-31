Shot: сальмонеллу и листерию нашли в продукции «Ермолино»
По данным СМИ, опасные бактерии обнаружили в голубцах «Сельские» и котлетах «Домашние» с чесноком. В голубцах нашли сальмонеллу, а в котлетах — листерию. При этом производитель после претензий провёл собственное исследование и заявил, что опасных микроорганизмов в продукции не обнаружил.
Shot: сальмонеллу и листерию нашли в продукции «Ермолино». Об этом сообщает «Shot. Проверка»
По данным СМИ, опасные бактерии обнаружили в голубцах «Сельские» и котлетах «Домашние» с чесноком. В голубцах нашли сальмонеллу, а в котлетах — листерию.
При этом производитель после претензий провёл собственное исследование и заявил, что опасных микроорганизмов в продукции не обнаружил.