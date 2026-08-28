В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 13%

Ключевая ставка Банка России при благоприятном стечении обстоятельств может снизиться до 13% годовых к концу 2026 года. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. По словам депутата, она может сохраниться на этом уровне либо снизиться до 13%.

Ключевая ставка Банка России при благоприятном стечении обстоятельств может снизиться до 13% годовых к концу 2026 года. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. По словам депутата, она может сохраниться на этом уровне либо снизиться до 13%.

При этом дальнейшее решение Банка России будет зависеть в том числе от корректировок бюджета на 2026 год и проекта бюджета на следующие три года.

По словам депутата, если дефицит бюджета окажется слишком большим, вероятность приостановки снижения ключевой ставки увеличится.