Синоптик рассказала, когда в ЦФО могут прийти заморозки

По словам Поздняковой, ночные заморозки могут прийти в ЦФО во второй декаде сентября. Она уточнила, что, например, в московском регионе на данный момент холодных ночей не прогнозируется. Ранее синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на конец августа и начало сентября.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в ЦФО могут прийти заморозки. Об этом сообщило 28 августа РИА Новости.

По словам Поздняковой, ночные заморозки могут прийти в ЦФО во второй декаде сентября. Она уточнила, что, например, в московском регионе на данный момент холодных ночей не прогнозируется.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на конец августа и начало сентября.