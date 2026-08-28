Российские войска освободили пять населенных пунктов за неделю

С 22 по 28 августа российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Перше Травней и Писаревкой в Сумской области. Группировка «Центр» освободила Анновку и Кучеров Яр в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Долинку, Неженку и Шевченковское в Запорожской области.

С 22 по 28 августа российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Перше Травней и Писаревкой в Сумской области.

Группировка «Центр» освободила Анновку и Кучеров Яр в Донецкой Народной Республике.

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Долинку, Неженку и Шевченковское в Запорожской области.

Кроме того, за неделю Вооруженные силы России нанесли массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности по объектам военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, сообщили в ведомстве.

Также, по данным Минобороны, были выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов. За неделю российские войска поразили патрульный катер ВМС Украины и восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ, включая шесть сухогрузов и два танкера.