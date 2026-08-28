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Эксперт Авдеенко: школы не имеют права собирать деньги с родителей
Школы не могут требовать от родителей деньги на ремонт, охрану, оборудование, учебники и другие расходы, необходимые для учебного процесса. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения России, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. По его словам, образовательное учреждение самостоятельно должно обеспечивать все необходимое для обучения.

Школы не могут требовать от родителей деньги на ремонт, охрану, оборудование, учебники и другие расходы, необходимые для учебного процесса. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения России, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

По его словам, образовательное учреждение самостоятельно должно обеспечивать все необходимое для обучения. Родителей не могут обязать сдавать деньги на ремонт школы или классов, покупку мебели, техники и оборудования, хозяйственные расходы, учебники и рабочие тетради из утвержденного перечня, а также охрану, турникеты и металлоискатели.

При этом любые денежные взносы со стороны родителей могут быть только добровольными.

Эксперт также предупредил, что школа не имеет права угрожать ребенку отказом в зачислении, плохим отношением, недопуском к мероприятиям или занижением оценок из-за отказа сдавать деньги.

В таких случаях родители могут обратиться к директору школы, в органы управления образованием или прокуратуру.