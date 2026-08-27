В Коломне нашли клад из более 2,6 тысячи серебряных монет

Археологи обнаружили в историческом центре Коломны глиняный кувшин с более чем 2,6 тысячи серебряных монет начала XV века. Об этом РИА Новости сообщили в Институте археологии РАН и Мособлнаследии. По словам ученых, это самый крупный из известных целиком сохранившихся монетных кладов той эпохи. Более 2,6 тысячи монет составляли около 13 рублей. Для сравнения, в XV веке городской дом стоил примерно 4-6 рублей.

Археологи обнаружили в историческом центре Коломны глиняный кувшин с более чем 2,6 тысячи серебряных монет начала XV века. Об этом РИА Новости сообщили в Институте археологии РАН и Мособлнаследии.

Клад нашли во время спасательных раскопок перед строительными работами неподалеку от Коломенского кремля. Кувшин местного производства пролежал в земле около 600 лет и сохранился целиком.

Основу находки составляют монеты времен великих князей Василия I Дмитриевича и Василия II Темного. В кувшине также нашли монеты, отчеканенные в Коломне, которые редко встречаются в других регионах.

По словам ученых, это самый крупный из известных целиком сохранившихся монетных кладов той эпохи. Более 2,6 тысячи монет составляли около 13 рублей. Для сравнения, в XV веке городской дом стоил примерно 4-6 рублей.

Археологи предполагают, что клад могли спрятать во время эпидемии чумы 1425-1427 годов. После изучения находку планируют передать Коломенско-Зарайскому государственному музею-заповеднику.