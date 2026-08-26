В Новгородской области сын со знакомым зарезал мать и ее сожителя

Убийство произошло в ночь на 9 августа в одном из домов на улице Красных Зорь в городе Пестово. По версии следствия, пьяные подозреваемые в возрасте 18 и 40 лет ранее поругались с матерью и отчимом младшего. Злоумышленники нанесли семейной паре несколько ударов ножом в шею. Оба потерпевших скончались на месте. При этом, по данным прокуратуры, смертельные удары женщине нанес ее сын.

В Новгородской области сын со знакомым зарезал мать и ее сожителя. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры по региону.

Убийство произошло в ночь на 9 августа в одном из домов на улице Красных Зорь в городе Пестово. По версии следствия, пьяные подозреваемые в возрасте 18 и 40 лет ранее поругались с матерью и отчимом младшего. Злоумышленники нанесли семейной паре несколько ударов ножом в шею.

Оба потерпевших скончались на месте. При этом, по данным прокуратуры, смертельные удары женщине нанес ее сын.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемых заключили под стражу на два месяца. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: прокуратура Новгородской области.