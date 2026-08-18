Поезд южного направления через Рязань продолжит курсировать осенью и зимой

Поезд, курсирующий через Рязанскую область, продлил свою работу в осенне-зимний сезон 2026 года, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». Маршрут Москва — Новороссийск будет действовать с изменениями: поезд № 158/157 отправляется с Казанского вокзала в 10:15 и прибывает в Новороссийск на следующий день в 15:10. Обратный рейс № 157/158 отправляется в 22:35, с прибытием в Москву на второй день в 4:20. С 15 по 26 ноября поезд будет ходить под номером 172. Поезд делает остановки в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Поезд, курсирующий в южном направлении через Рязанскую область, продлил свою работу в осенне-зимний сезон 2026 года. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» на своем официальном портале.

Маршрут, соединяющий Москву и Новороссийск, будет действовать с изменениями в расписании и нумерации рейсов. Поезд под номером 158/157 отправится из столицы в два периода: с 2 сентября по 14 ноября и с 27 ноября по 10 января. Отправление будет происходить с Казанского вокзала в 10:15 утра, а прибытие в Новороссийск запланировано на следующий день в 15:10.

В обратном направлении рейс № 157/158 будет отправляться с 3 сентября по 14 ноября и с 27 ноября по 11 января в 22:35, с прибытием в Москву на второй день в 4:20. В середине ноября расписание изменится: с 15 по 26 ноября поезд из Москвы будет ходить под номером 172, отправляясь в 10:15 и прибывая в Новороссийск на следующий день в 14:24. Из Новороссийска поезд № 171 будет уходить в 02:20 13 октября и с 16 по 27 ноября.

Поезд будет делать остановки в Рязани, Воронеже и Ростове-на-Дону, а также предусмотрена дополнительная остановка в Краснодаре.