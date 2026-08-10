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ВСУ атаковали Белгород беспилотниками, погибли пять человек
Отмечается, что ночью ВСУ атаковали город беспилотниками. Пять человек погибли. Еще 25 получили ранения. По данным оперштаба, повреждены три административных здания, три социальных и шесть коммерческих объектов, 29 многоквартирных домов (два из них горели), пять частных домов (один из них сгорел), 33 автомобиля.

ВСУ атаковали Белгород, погибли пять человек. Об этом 9 августа сообщили в официальном канале регионального оперштаба в мессенджере «Макс».

Отмечается, что ночью ВСУ атаковали город беспилотниками. Пять человек погибли. Еще 25 получили ранения.

По данным оперштаба, повреждены три административных здания, три социальных и шесть коммерческих объектов, 29 многоквартирных домов (два из них горели), пять частных домов (один из них сгорел), 33 автомобиля.

Со ссылкой на министра здравоохранения области Андрея Иконникова говорится, что после оказания медицинской помощи 13 жителей продолжают лечение амбулаторно, а 12 раненых, в числе которых один ребенок, доставлены в медучреждения.

Состояние госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести.