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Жительница Рязанского округа фиктивно прописала 12 иностранцев в своем доме
Полицейские установили, что 63-летняя жительница села Поляны Рязанского округа через МФЦ на улице Почтовой в областном центре зарегистрировала в своем доме 12 граждан страны среднеазиатского региона. Оказалось, что она проживает одна, а иностранцы по указанному адресу отсутствуют. По данным полицейских, женщина фиктивно зарегистрировала мигрантов в возрасте от 54 до 25 лет и получила за это денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

Жительница Рязанского округа фиктивно прописала в своем доме 12 иностранцев и стала фигурантом уголовного дела. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские установили, что 63-летняя жительница села Поляны Рязанского округа через МФЦ на улице Почтовой в областном центре зарегистрировала в своем доме 12 граждан страны среднеазиатского региона. Оказалось, что она проживает одна, а иностранцы по указанному адресу отсутствуют.

По данным полицейских, женщина фиктивно зарегистрировала мигрантов в возрасте от 54 до 25 лет и получила за это денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

Нарушивших миграционное законодательство иностранцев привлекут к административной ответственности.