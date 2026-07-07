Жители Солотчи остались без света
В 13:00 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии по следующим улицам: Солотча (Солотча) р-н, Мещерская (Солотча), Солотчинское шоссе, Полянское с/п с/т Отдых. Бригады осуществляют локализацию поврежденных участков сети для восстановления электроснабжения потребителей.
Жители Солотчи остались без света. Об этом сообщает пресс-служба региональных электросетей.
В 13:00 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии по следующим улицам:
- Солотча (Солотча) р-н,
- Мещерская (Солотча),
- Солотчинское шоссе,
- Полянское с/п с/т Отдых.
Бригады осуществляют локализацию поврежденных участков сети для восстановления электроснабжения потребителей.