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«Ъ»: жители Белгородской области хотят окончания СВО
Жители Белгородской области больше всего хотят завершения специальной военной операции, заявил в интервью «Коммерсанту» врио губернатора региона Александр Шуваев. Отвечая на вопрос о том, чего сейчас больше всего ждут белгородцы, глава региона отметил, что люди хотят возвращения к обычной жизни и возможности спокойно заниматься работой и развитием. «Чтобы закончилась специальная военная операция, чтобы дальше можно было развивать свою деятельность всем категориям граждан, чтобы улучшалась жизнь в регионе. Это самое основное. Без этого никуда», — сказал Шуваев.

Жители Белгородской области больше всего хотят завершения специальной военной операции, заявил в интервью «Коммерсанту» врио губернатора региона Александр Шуваев.

Отвечая на вопрос о том, чего сейчас больше всего ждут белгородцы, глава региона отметил, что люди хотят возвращения к обычной жизни и возможности спокойно заниматься работой и развитием.

«Чтобы закончилась специальная военная операция, чтобы дальше можно было развивать свою деятельность всем категориям граждан, чтобы улучшалась жизнь в регионе. Это самое основное. Без этого никуда», — сказал Шуваев.

Он также рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 13 мая в Кремле. По словам врио губернатора, главными задачами для региона остаются обеспечение безопасности, развитие территориальной обороны и восстановление экономики.

«Если первую задачу выполняем, то и экономика развивается», — отметил Шуваев.