ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгороде, пострадали 6 человек

7 июля украинский дрон атаковал пассажирский автобус на дороге «Никольское — Таврово». Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Среди них — годовалая девочка, у неё диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Также пострадал 10-летний мальчик: он получил минно-взрывную травму и акубаротравму.

Шесть человек, в том числе двое детей пострадали в результате удара БПЛА по автобусу в Белгородской области. Об этом сообщает врио губернатора Александр Шуваев.

7 июля украинский дрон атаковал пассажирский автобус на дороге «Никольское — Таврово». Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Среди них — годовалая девочка, у неё диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Также пострадал 10-летний мальчик: он получил минно-взрывную травму и акубаротравму.