ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры ВСУ

Также под удар попали объекты энергетики, логистические центры, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 144 районах. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 27 реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 БПЛА самолетного типа.