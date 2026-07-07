«Ведомости»: солдат-срочников планируют привлечь к службе в МЧС

Солдат-срочников планируют отправлять на службу в пожарные части МЧС из-за нехватки людей. Соответствующий законопроект поддержало правительство, сообщили 7 июля «Ведомости» со ссылкой на два источника. По данным издания, с учетом доработки кабмин одобрил инициативу, которая позволит комплектовать воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС за счет солдат-срочников. Также, как пишут «Ведомости», законопроект расширяет полномочия таких подразделений: раньше их пожарные и спасатели могли работать только на закрытых, особо важных и режимных объектах, теперь же смогут в населенных пунктах и организациях.

Солдат-срочников планируют отправлять на службу в пожарные части МЧС из-за нехватки людей. Соответствующий законопроект поддержало правительство, сообщили 7 июля «Ведомости» со ссылкой на два источника.

По данным издания, с учетом доработки кабмин одобрил инициативу, которая позволит комплектовать воинские подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС за счет солдат-срочников.

Также, как пишут «Ведомости», законопроект расширяет полномочия таких подразделений: раньше их пожарные и спасатели могли работать только на закрытых, особо важных и режимных объектах, теперь же смогут в населенных пунктах и организациях.

Отмечается, что инициативу внесли в Госдуму 22 апреля 2026 года. В первом чтении ее пока не рассматривали.

Как уточнило издание, в начале года глава МЧС Александр Куренков говорил, что в министерство могут направить до пяти тысяч срочников — служить в качестве пожарных. Отток кадров из МЧС он объяснял низкими зарплатами: в июне рассказывал, что пожарные вынуждены подрабатывать автослесарями или вахтовиками «не от хорошей жизни», и обещал, что в будущем ведомство «разбогатеет».

Один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Выборный рассказал «Ведомостям», что приход срочников должен снизить дефицит личного состава — прежде всего рядового и младшего начальствующего.

Со ссылкой на пояснительную записку говорится, что численность дежурных караулов в среднем за год падает на 3-5%, а из-за нехватки людей отдельные пожарно-спасательные подразделения ФПС временами вовсе приостанавливали работу.

При этом собеседник «Ведомостей», который проходил срочную службу в 2025—2026 годах, сообщил, что его уже привлекали к тушению пожаров.