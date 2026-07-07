В Солотче восстановили электричество после длительного отключения

В 21:00 восстановили электроснабжение потребителей в полном объёме. Напомним, свет пропал в 15:40 по улицам: Гайдара (Солотча), Дачная (Солотча), Железнодорожная (Солотча), Зеленая (Солотча), Казанская (Солотча), Куркова (Солотча), Курортный (Солотча) проезд, Порядок (Солотча), Солотча (Солотча) р-н, Больничная (Солотча), Коммунальная (Солотча), Владимирская (Солотча), Песчаная (Солотча), Сосновая (Солотча), Дунай (Солотча), Грибная (Солотча), Луговая (Заборье).

В Солотчи восстановили электричество после длительного отключения. Об этом сообщают в РГРЭС.

Напомним, свет пропал в 15:40 по улицам: Гайдара (Солотча), Дачная (Солотча), Железнодорожная (Солотча), Зеленая (Солотча), Казанская (Солотча), Куркова (Солотча), Курортный (Солотча) проезд, Порядок (Солотча), Солотча (Солотча) р-н, Больничная (Солотча), Коммунальная (Солотча), Владимирская (Солотча), Песчаная (Солотча), Сосновая (Солотча), Дунай (Солотча), Грибная (Солотча), Луговая (Заборье).

В компании отметили, что в 21:00 электроснабжение в полном объеме восстановили.