В Шиловском округе мужчина угнал «Жигули», чтобы съездить за алкоголем

В Шиловском округе полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2107. По предварительным данным, мужчина распивал алкоголь с приятелями. Когда спиртное закончилось, он предложил знакомым съездить в магазин на их машине, однако получил отказ из-за своего состояния. После этого он взломал первые попавшиеся «Жигули», доехал до магазина, купил алкоголь и оставил автомобиль возле торговой точки.

В Шиловском округе полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2107. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 40-летняя жительница деревни Полтавка, которая обнаружила пропажу припаркованных возле дома «Жигулей».

Оперативники опросили местных жителей и выяснили, в каком направлении уехал автомобиль. Машину нашли возле магазина в соседнем селе. Дверь и замок зажигания были взломаны.

По предварительным данным, мужчина распивал алкоголь с приятелями. Когда спиртное закончилось, он предложил знакомым съездить в магазин на их машине, однако получил отказ из-за своего состояния. После этого он взломал первые попавшиеся «Жигули», доехал до магазина, купил алкоголь и оставил автомобиль возле торговой точки.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Максимальное наказание по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.