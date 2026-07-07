Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
22°
Чтв, 09
27°
Птн, 10
26°
ЦБ USD 76.13 -1.84 08/07
ЦБ EUR 86.9 -2.36 08/07
Нал. USD 78.73 / 79.70 08/07 09:55
Нал. EUR 92.06 / 92.50 08/07 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 541
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
1 878
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
2 855
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
30 июня 15:05
2 690
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Шиловском округе мужчина угнал «Жигули», чтобы съездить за алкоголем
В Шиловском округе полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2107. По предварительным данным, мужчина распивал алкоголь с приятелями. Когда спиртное закончилось, он предложил знакомым съездить в магазин на их машине, однако получил отказ из-за своего состояния. После этого он взломал первые попавшиеся «Жигули», доехал до магазина, купил алкоголь и оставил автомобиль возле торговой точки.

В Шиловском округе полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2107. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 40-летняя жительница деревни Полтавка, которая обнаружила пропажу припаркованных возле дома «Жигулей».

Оперативники опросили местных жителей и выяснили, в каком направлении уехал автомобиль. Машину нашли возле магазина в соседнем селе. Дверь и замок зажигания были взломаны.

По предварительным данным, мужчина распивал алкоголь с приятелями. Когда спиртное закончилось, он предложил знакомым съездить в магазин на их машине, однако получил отказ из-за своего состояния. После этого он взломал первые попавшиеся «Жигули», доехал до магазина, купил алкоголь и оставил автомобиль возле торговой точки.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Максимальное наказание по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.