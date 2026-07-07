В Рязанском перинатальном центре родились 110 малышей, среди них Белла и Добрыня

В июне в нашем МФЦ зарегистрировали 110 новорожденных. В пресс-службе Перинатального центра уточнили, что из них 57 мальчиков и 53 девочки. Среди девочек чаще всего родители выбирали имена Василиса и Есения. Полина заняла второе место по популярности. Редкими именами для девочек стали Диана, Илина, Ника, Карина, Юнона, Талита, Мира, Белла и Николь. Также среди девочек появились Елена, Татьяна, Наталья, Зоя и Маргарита. У мальчиков на первом месте имена Иван и Мирон. Вторыми по популярности стали Илья, Михаил и Артём. Редкие имена для мальчиков в июне — Савва и Добрыня. Среди новорожденных в Перинатальном центре теперь есть Леонид, Василий, Степан и Фёдор.

В июне в нашем МФЦ зарегистрировали 110 новорожденных. В пресс-службе Перинатального центра уточнили, что из них 57 мальчиков и 53 девочки.

Среди девочек чаще всего родители выбирали имена Василиса и Есения. Полина заняла второе место по популярности. Редкими именами для девочек стали Диана, Илина, Ника, Карина, Юнона, Талита, Мира, Белла и Николь. Также среди девочек появились Елена, Татьяна, Наталья, Зоя и Маргарита.

У мальчиков на первом месте имена Иван и Мирон. Вторыми по популярности стали Илья, Михаил и Артём. Редкие имена для мальчиков в июне — Савва и Добрыня. Среди новорожденных в Перинатальном центре теперь есть Леонид, Василий, Степан и Фёдор.