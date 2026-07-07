В Рязанской области снимут шоу «За стипуху съездить»

Брянский государственный инженерно-технологический университет (БГИТУ) осуществляет съемки тревел-шоу «За стипуху съездить». Проект направлен на популяризацию молодежного туризма в Центральной России. Съёмки пройдут на территории Тульской, Калужской, Рязанской, Смоленской и Брянской областей. Цель шоу — доказать, что путешествия по историческим местам России могут быть бюджетными и интересными. Все работы должны быть завершены до 30 ноября текущего года.

В Рязанской области снимут шоу «За стипуху съездить». Об этом сообщает «МК Тула».

Брянский государственный инженерно-технологический университет (БГИТУ) осуществляет съемки тревел-шоу «За стипуху съездить». Проект направлен на популяризацию молодежного туризма в Центральной России.

Съёмки пройдут на территории Тульской, Калужской, Рязанской, Смоленской и Брянской областей. Цель шоу — доказать, что путешествия по историческим местам России могут быть бюджетными и интересными.

Все работы должны быть завершены до 30 ноября текущего года.