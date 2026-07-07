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В Рязанской области семье участника СВО выставили счет за неоказанную услугу
Установлено, что сын заявительницы находится в зоне боевых действий и физически не пользуется газом. Однако, по данным надзорного ведомства, поставщик продолжал выставлять счета, ссылаясь на отсутствие ежемесячных показаний счетчика. Отмечается, что сотрудники компании проигнорировали предоставленную справку о местонахождении военнослужащего, обязав женщину платить за фактически неоказанную услугу. После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающая организация отменила нормативные начисления и произвела перерасчет.

В Кораблинском районе отменили незаконные начисления за газ семье участника СВО. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что сын заявительницы находится в зоне боевых действий и физически не пользуется газом. Однако, по данным надзорного ведомства, поставщик продолжал выставлять счета, ссылаясь на отсутствие ежемесячных показаний счетчика.

Отмечается, что сотрудники компании проигнорировали предоставленную справку о местонахождении военнослужащего, обязав женщину платить за фактически неоказанную услугу.

После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающая организация отменила нормативные начисления и произвела перерасчет.