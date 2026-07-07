В Рязанской области проведут рейд по перевозке детей

Рейд пройдет во вторник, 7 июля. Он направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. В ГАИ напомнили, что за несоблюдение правил предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.

В Рязанской области проведут рейд по перевозке детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

Рейд пройдет во вторник, 7 июля. Он направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств.

В ГАИ напомнили, что за несоблюдение правил предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.