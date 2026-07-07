В рязанской деревне произошел пожар
Пожар случился 6 июля в деревне Татаркино Старожиловского округа. Горела хоз. постройка. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники, включая добровольную пожарную команду. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В рязанской деревне произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Пожар случился 6 июля в деревне Татаркино Старожиловского округа. Горела хоз. постройка.
В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники, включая добровольную пожарную команду.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров.