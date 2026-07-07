В рязанской БСМП освоили новый метод диагностики заболеваний нервов

В БСМП Рязани начали применять новый метод диагностики — ультразвуковое исследование периферических нервов. Методику освоила врач функциональной и ультразвуковой диагностики первой категории Юлия Борисова, которая прошла обучение у специалистов Клинического центра Сеченовского университета. УЗИ периферических нервов дополняет электронейромиографию. Исследование позволяет увидеть сам нерв, оценить его структуру, определить точное место повреждения или сдавления, а также состояние окружающих тканей. Это помогает врачам точнее поставить диагноз и выбрать наиболее эффективную тактику лечения, в том числе при необходимости операции.

В БСМП Рязани начали применять новый метод диагностики — ультразвуковое исследование периферических нервов. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Методику освоила врач функциональной и ультразвуковой диагностики первой категории Юлия Борисова, которая прошла обучение у специалистов Клинического центра Сеченовского университета.

УЗИ периферических нервов дополняет электронейромиографию. Исследование позволяет увидеть сам нерв, оценить его структуру, определить точное место повреждения или сдавления, а также состояние окружающих тканей. Это помогает врачам точнее поставить диагноз и выбрать наиболее эффективную тактику лечения, в том числе при необходимости операции.

Новый метод применяется при диагностике последствий травм и ранений, туннельных синдромов, компрессионных нейропатий, полинейропатий, радикулопатий и других заболеваний периферической нервной системы.

Кроме того, сейчас только здесь выполняют такой сложный вид исследования, как игольчатая электронейромиография.