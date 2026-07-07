В Рязани временно закрыли роддом № 2
С 7 июля роддом закрыли на плановую дезинфекцию. В нем проведут полную санитарную обработку: отмоют окна, двери, палаты, операционные и родзалы. Госпитализация пациенток возобновится с 21 июля. Дежурная бригада заступит 20 июля в 20:00. Отмечается, что женская консультация будет работать в прежнем режиме.
В Рязани временно закрыли роддом № 2. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
С 7 июля роддом закрыли на плановую дезинфекцию. В нем проведут полную санитарную обработку: отмоют окна, двери, палаты, операционные и родзалы.
Госпитализация пациенток возобновится с 21 июля. Дежурная бригада заступит 20 июля в 20:00.
Отмечается, что женская консультация будет работать в прежнем режиме.