В Рязани временно закрыли роддом № 2

С 7 июля роддом закрыли на плановую дезинфекцию. В нем проведут полную санитарную обработку: отмоют окна, двери, палаты, операционные и родзалы. Госпитализация пациенток возобновится с 21 июля. Дежурная бригада заступит 20 июля в 20:00. Отмечается, что женская консультация будет работать в прежнем режиме.