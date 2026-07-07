В Рязани восстановили свет после массового отключения

В компании уточнили, что свет вернули в полном объеме в 17:10. Напомним, электричество пропало в 12:46 на улицах: Животноводческая, Животноводческий проезд, Коняева, Коняева 1-й проезд, Коняева 2-й проезд, Коняева 3-й проезд, Коняева 4-й проезд, Коняева 5-й проезд, Усадебный 1-й проезд, Усадебный 2-й проезд, Усадебный 3-й проезд, Усадебный 4-й проезд, Хиринская, Хиринский проезд, Аллейная, Аллейный 5-й проезд, Аллейный 6-й проезд, Аллейный 7-й проезд, Аллейный 8-й проезд, Базарная, Базарный 1-й проезд, Базарный 2-й проезд, Детская, Дягилевская, Дягилевский 3-й проезд, Дягилевский 4-й проезд, Дягилевский 5-й проезд, Овражная, Раменская, Тюшевская (Дягилево), Центральная, Центральный 1-й проезд, Центральный 3-й проезд, Мушковатовская, Мушковатовский 1-й проезд, Мушковатовский 2-й проезд, Почтовая (Дягилево), Почтовый 1-й проезд, Почтовый 2-й проезд, Дашковская, Шаповская, Элеваторная, Московское шоссе. В компании уточнили, что свет вернули в полном объеме в 17:10.