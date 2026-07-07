В Рязани осудят виновника январского ДТП, в котором погиб человек

В январе 2026 года 67-летний водитель ехал по автодороге М-5 «Урал», проходящей по территории Рязанского округа. В процессе движения он нарушил ПДД и съехал в кювет, где врезался в бетонную опору. В результате ДТП пассажир транспортного средства получил тяжелые травмы, от которых скончался. Уголовное дело направлено в суд.

В Рязани осудят виновника январского ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе 2026 года 67-летний водитель ехал по автодороге М-5 «Урал», проходящей по территории Рязанского округа. В процессе движения он нарушил ПДД и съехал в кювет, где врезался в бетонную опору.

В результате ДТП пассажир транспортного средства получил тяжелые травмы, от которых скончался.

Уголовное дело направлено в суд.