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В Рязани несколько улиц останутся без холодной воды 8 июля
С 09:00 до 16:00 8 июля холодную воду отключат по адресам: улица Гагарина, дома № 83, 87; Стройкова, дом № 65 корпус 2 (МБДОУ Детский сад № 85); Черновицкая, дома № 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3.

В Рязани несколько улиц останутся без холодной воды 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

С 09:00 до 16:00 8 июля холодную воду отключат по адресам:

  • улица Гагарина, дома № 83, 87;
  • Стройкова, дом № 65 корпус 2 (МБДОУ Детский сад № 85);
  • Черновицкая, дома № 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3.