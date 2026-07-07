В Рязани массово пропал свет, восстановительные работы уже идут

Известно, что в 12:46 электричество отключили на улицах: Животноводческая, Животноводческий проезд, Коняева, Коняева 1-й проезд, Коняева 5-й проезд, Усадебный 1-й проезд, Хиринская, Хиринский проезд, Аллейная, Аллейный 5-й проезд, Аллейный 6-й проезд, Базарная, Базарный 1-й проезд, Базарный 2-й проезд, Детская, Дягилевская, Дягилевский 3-й проезд, Дягилевский 4-й проезд, Дягилевский 5-й проезд, Овражная, Раменская, Тюшевская (Дягилево), Центральная, Центральный 1-й проезд, Центральный 3-й проезд, Мушковатовская, Мушковатовский 1-й проезд, Мушковатовский 2-й проезд, Почтовая (Дягилево), Почтовый 1-й проезд, Дашковская, Шаповская, Элеваторная, Московское шоссе и т. д.

В Рязани массово пропал свет. Об этом сообщили в РГРЭС.

Известно, что в 12:46 электричество отключили на улицах:

Животноводческая,

Животноводческий проезд,

Коняева,

Коняева 1-й проезд,

Коняева 2-й проезд,

Коняева 3-й проезд,

Коняева 4-й проезд,

Коняева 5-й проезд,

Усадебный 1-й проезд,

Усадебный 2-й проезд,

Усадебный 3-й проезд,

Усадебный 4-й проезд,

Хиринская,

Хиринский проезд,

Аллейная,

Аллейный 5-й проезд,

Аллейный 6-й проезд,

Аллейный 7-й проезд,

Аллейный 8-й проезд,

Базарная,

Базарный 1-й проезд,

Базарный 2-й проезд,

Детская,

Дягилевская,

Дягилевский 3-й проезд,

Дягилевский 4-й проезд,

Дягилевский 5-й проезд,

Овражная,

Раменская,

Тюшевская (Дягилево),

Центральная,

Центральный 1-й проезд,

Центральный 3-й проезд,

Мушковатовская,

Мушковатовский 1-й проезд,

Мушковатовский 2-й проезд,

Почтовая (Дягилево),

Почтовый 1-й проезд,

Почтовый 2-й проезд,

Дашковская,

Шаповская,

Элеваторная,

Московское шоссе.

В пресс-службе отметили, что бригады уже работают над восстанволением.