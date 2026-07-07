В Рязани массово пропал свет, восстановительные работы уже идут
Известно, что в 12:46 электричество отключили на улицах: Животноводческая, Животноводческий проезд, Коняева, Коняева 1-й проезд, Коняева 5-й проезд, Усадебный 1-й проезд, Хиринская, Хиринский проезд, Аллейная, Аллейный 5-й проезд, Аллейный 6-й проезд, Базарная, Базарный 1-й проезд, Базарный 2-й проезд, Детская, Дягилевская, Дягилевский 3-й проезд, Дягилевский 4-й проезд, Дягилевский 5-й проезд, Овражная, Раменская, Тюшевская (Дягилево), Центральная, Центральный 1-й проезд, Центральный 3-й проезд, Мушковатовская, Мушковатовский 1-й проезд, Мушковатовский 2-й проезд, Почтовая (Дягилево), Почтовый 1-й проезд, Дашковская, Шаповская, Элеваторная, Московское шоссе и т. д.
В Рязани массово пропал свет. Об этом сообщили в РГРЭС.
Известно, что в 12:46 электричество отключили на улицах:
- Животноводческая,
- Животноводческий проезд,
- Коняева,
- Коняева 1-й проезд,
- Коняева 2-й проезд,
- Коняева 3-й проезд,
- Коняева 4-й проезд,
- Коняева 5-й проезд,
- Усадебный 1-й проезд,
- Усадебный 2-й проезд,
- Усадебный 3-й проезд,
- Усадебный 4-й проезд,
- Хиринская,
- Хиринский проезд,
- Аллейная,
- Аллейный 5-й проезд,
- Аллейный 6-й проезд,
- Аллейный 7-й проезд,
- Аллейный 8-й проезд,
- Базарная,
- Базарный 1-й проезд,
- Базарный 2-й проезд,
- Детская,
- Дягилевская,
- Дягилевский 3-й проезд,
- Дягилевский 4-й проезд,
- Дягилевский 5-й проезд,
- Овражная,
- Раменская,
- Тюшевская (Дягилево),
- Центральная,
- Центральный 1-й проезд,
- Центральный 3-й проезд,
- Мушковатовская,
- Мушковатовский 1-й проезд,
- Мушковатовский 2-й проезд,
- Почтовая (Дягилево),
- Почтовый 1-й проезд,
- Почтовый 2-й проезд,
- Дашковская,
- Шаповская,
- Элеваторная,
- Московское шоссе.
В пресс-службе отметили, что бригады уже работают над восстанволением.