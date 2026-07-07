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В Рязани массово пропал свет, восстановительные работы уже идут
Известно, что в 12:46 электричество отключили на улицах: Животноводческая, Животноводческий проезд, Коняева, Коняева 1-й проезд, Коняева 5-й проезд, Усадебный 1-й проезд, Хиринская, Хиринский проезд, Аллейная, Аллейный 5-й проезд, Аллейный 6-й проезд, Базарная, Базарный 1-й проезд, Базарный 2-й проезд, Детская, Дягилевская, Дягилевский 3-й проезд, Дягилевский 4-й проезд, Дягилевский 5-й проезд, Овражная, Раменская, Тюшевская (Дягилево), Центральная, Центральный 1-й проезд, Центральный 3-й проезд, Мушковатовская, Мушковатовский 1-й проезд, Мушковатовский 2-й проезд, Почтовая (Дягилево), Почтовый 1-й проезд, Дашковская, Шаповская, Элеваторная, Московское шоссе и т. д.

В Рязани массово пропал свет. Об этом сообщили в РГРЭС.

Известно, что в 12:46 электричество отключили на улицах:

  • Животноводческая,
  • Животноводческий проезд,
  • Коняева,
  • Коняева 1-й проезд,
  • Коняева 2-й проезд,
  • Коняева 3-й проезд,
  • Коняева 4-й проезд,
  • Коняева 5-й проезд,
  • Усадебный 1-й проезд,
  • Усадебный 2-й проезд,
  • Усадебный 3-й проезд,
  • Усадебный 4-й проезд,
  • Хиринская,
  • Хиринский проезд,
  • Аллейная,
  • Аллейный 5-й проезд,
  • Аллейный 6-й проезд,
  • Аллейный 7-й проезд,
  • Аллейный 8-й проезд,
  • Базарная,
  • Базарный 1-й проезд,
  • Базарный 2-й проезд,
  • Детская,
  • Дягилевская,
  • Дягилевский 3-й проезд,
  • Дягилевский 4-й проезд,
  • Дягилевский 5-й проезд,
  • Овражная,
  • Раменская,
  • Тюшевская (Дягилево),
  • Центральная,
  • Центральный 1-й проезд,
  • Центральный 3-й проезд,
  • Мушковатовская,
  • Мушковатовский 1-й проезд,
  • Мушковатовский 2-й проезд,
  • Почтовая (Дягилево),
  • Почтовый 1-й проезд,
  • Почтовый 2-й проезд,
  • Дашковская,
  • Шаповская,
  • Элеваторная,
  • Московское шоссе.

В пресс-службе отметили, что бригады уже работают над восстанволением.