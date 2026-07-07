В России утвердили около 260 блюд для ГОСТа на русскую кухню

Статс-секретарь и заместитель главы министерства промышленности и торговли Роман Чекушов сообщил, что 133 рецептуры уже согласованы. Специалисты, включая рестораторов, историков и поваров, работали над формированием единого стандарта, который будет отражать традиции русской кухни. Чекушов отметил, что изначально не было установлено ограничений по количеству блюд, и в результате был составлен обширный список. Он также добавил, что работа над брендом завершится в обозримом будущем, а государство будет способствовать его продвижению как на российском, так и на международном рынках.

В России завершилась работа над созданием ГОСТа на русскую кухню, в который войдут около 260 блюд. Об этом пишет РИА Новости.

Статс-секретарь и заместитель главы министерства промышленности и торговли Роман Чекушов сообщил, что 133 рецептуры уже согласованы. Специалисты, включая рестораторов, историков и поваров, работали над формированием единого стандарта, который будет отражать традиции русской кухни.

Чекушов отметил, что изначально не было установлено ограничений по количеству блюд, и в результате был составлен обширный список. Он также добавил, что работа над брендом завершится в обозримом будущем, а государство будет способствовать его продвижению как на российском, так и на международном рынках.

Кроме того, в министерстве продолжается разработка ГОСТа по выкладке российского пива на полках магазинов для поддержки отечественных товаров. Также ведется работа над стандартами для готовой еды, чтобы унифицировать требования к этому популярному сегменту рынка.