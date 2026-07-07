В России отменили домашние задания для первоклассников

В Минпросвещения заявили, что с 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. «В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — говорится в документе, который представило ТАСС. Ранее домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение не должно было уходить более одного часа.

В России отменили домашние задания для первоклассников. Об этом сообщает ТАСС.

В Минпросвещения заявили, что с 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — говорится в документе, который представило ТАСС.

Ранее домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение не должно было уходить более одного часа.