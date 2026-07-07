В России не планируют вводить отдельную плату за иностранный интернет-трафик
Об этом заявил статс-секретарь — замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается. Ранее об этом писало Forbes. Говорилось, что Минцифры предложило операторам связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.
В России не планируют вводить отдельную плату за иностранный интернет-трафик. Об этом 7 июля сообщил статс-секретарь — замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев на пленарном заседании в Госдуме, передало РИА Новости.
По его словам, введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается.
Ранее об этом писало Forbes. Говорилось, что Минцифры предложило операторам связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.
Позже стало известно, что власти отложили принятие меры.