В России не планируют вводить отдельную плату за иностранный интернет-трафик

Об этом заявил статс-секретарь — замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается. Ранее об этом писало Forbes. Говорилось, что Минцифры предложило операторам связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

В России не планируют вводить отдельную плату за иностранный интернет-трафик. Об этом 7 июля сообщил статс-секретарь — замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев на пленарном заседании в Госдуме, передало РИА Новости.

По его словам, введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается.

Ранее об этом писало Forbes. Говорилось, что Минцифры предложило операторам связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

Позже стало известно, что власти отложили принятие меры.