В России курица может вырасти в цене на 10% к концу года

Экономист Алексей Зубец предупредил о возможном подорожании мяса птицы на 10% к концу года. Об этом пишет «Абзац». Он отметил, что рост цен обусловлен несколькими факторами, включая увеличение стоимости электроэнергии и повышение заработной платы работников предприятий-производителей. Зубец подчеркнул, что в прошлом году цены на мясо снижались, однако сейчас наблюдается тенденция к росту. По его словам, хотя падение цен в 2025 году должно быть компенсировано в 2026 году, ожидается плавное увеличение цен на 10% к концу текущего года. Также он добавил, что к этому росту приводят увеличивающиеся расходы на бензин, корма и коммунальные услуги.