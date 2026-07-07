В России генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО стало бесплатным
Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. По его словам, в России с 2013 года можно сделать ЭКО по ОМС. Для этого нужно пройти обследования, взять направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. Как указал Баланин, для повышения шансов на рождение здорового младенца в тариф ЭКО включили затраты на предимплантационное генетическое исследование эмбрионов.
В России тестировать эмбрионы перед ЭКО разрешили по полису ОМС. Об этом председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин
По его словам, в России с 2013 года можно сделать ЭКО по ОМС. Для этого нужно пройти обследования, взять направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении.
Как указал Баланин, для повышения шансов на рождение здорового младенца в тариф ЭКО включили затраты на предимплантационное генетическое исследование эмбрионов.