В России генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО стало бесплатным

Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. По его словам, в России с 2013 года можно сделать ЭКО по ОМС. Для этого нужно пройти обследования, взять направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. Как указал Баланин, для повышения шансов на рождение здорового младенца в тариф ЭКО включили затраты на предимплантационное генетическое исследование эмбрионов.

В России тестировать эмбрионы перед ЭКО разрешили по полису ОМС. Об этом председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, в России с 2013 года можно сделать ЭКО по ОМС. Для этого нужно пройти обследования, взять направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении.

Как указал Баланин, для повышения шансов на рождение здорового младенца в тариф ЭКО включили затраты на предимплантационное генетическое исследование эмбрионов.