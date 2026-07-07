В Пителинском округе отменён особый противопожарный режим

С 6 июля на территории Пителинского муниципального округа отменяется особый противопожарный режим. Постановление об этом подписала глава округа Елена Рожкова. Решение принято из-за стабилизации пожароопасной обстановки и благоприятных погодных условий.