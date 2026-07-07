В Москве официант изнасиловал коллегу в туалете ТРЦ

Инцидент произошел в кафе «Чайхона № 1» в туалете ТРЦ «Европейский». 21-летняя официантка закончила смену в ресторане Ее решил проводить ее коллега, с которым они уже полгода работали вместе. По словам пострадавшей, они ни не успели даже выйти из «Европейского», как мужчина схватил девушку за руку, затащил в женский туалет на втором этаже торгового центра и изнасиловал над ней. Пострадавшая обратилась в полицию спустя несколько дней. Мужчина задержан.