В многоквартирном доме в Рязанской области потушили пожар

Пожар в многоквартирном жилом доме в Спасске-Рязанском случился 6 июля. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 03:04. В тушении участвовали пять человек, две спецмашины. Площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших нет.

В многоквартирном доме в Спасском округе потушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар в многоквартирном жилом доме в Спасске-Рязанском случился 6 июля. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 03:04.

В тушении участвовали пять человек, две спецмашины.

Площадь пожара составила два квадратных метра.

Пострадавших нет.