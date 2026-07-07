В многоквартирном доме в Рязанской области потушили пожар
Пожар в многоквартирном жилом доме в Спасске-Рязанском случился 6 июля. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 03:04. В тушении участвовали пять человек, две спецмашины. Площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших нет.
В многоквартирном доме в Спасском округе потушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар в многоквартирном жилом доме в Спасске-Рязанском случился 6 июля. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 03:04.
В тушении участвовали пять человек, две спецмашины.
Площадь пожара составила два квадратных метра.
Пострадавших нет.