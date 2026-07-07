В Кузбассе шестимесячная девочка умерла после отдыха у реки

В Кузбассе расследуют обстоятельства смерти шестимесячной девочки, которая умерла во время отдыха с семьей на берегу реки Томь. По данным Следственного комитета, утром 4 июля мать обнаружила ребенка в автомобиле без признаков жизни. Трагедия произошла в деревне Смолино. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Официальная причина смерти пока не установлена. Ее определят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В Кузбассе расследуют обстоятельства смерти шестимесячной девочки, которая умерла во время отдыха с семьей на берегу реки Томь. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

По данным Следственного комитета, утром 4 июля мать обнаружила ребенка в автомобиле без признаков жизни. Трагедия произошла в деревне Смолино. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Официальная причина смерти пока не установлена. Ее определят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

При этом в соцсетях и СМИ появились различные версии произошедшего. По информации ряда Telegram-каналов, ребенок мог находиться в душном салоне автомобиля в жаркую погоду, однако следствие эту информацию пока не подтверждало.

Некоторые очевидцы утверждают, что якобы пьяные родители только к утру заметили, что дочка мертва.

А по информации Telegram-канала «112», отец с сыном легли подремать в палатке, а мать с дочкой — в машине. Когда родители проснулись, шестимесячная малышка не дышала.

Следователи и прокуратура продолжают проверку всех обстоятельств случившегося.