В Киеве высказались о восстановлении отношений Украины с Россией

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что восстановление отношений между Россией и Украиной может произойти через примерно десять лет, если в обеих странах будет наблюдаться тенденция к возобновлению диалога. Он выразил надежду на то, что в будущем на обеих сторонах будет понимание необходимости общения. Буданов* отметил, что через десять лет вполне возможно, что в России и Украине будут звучать голоса, призывающие к диалогу. Ранее он подчеркивал, что после завершения конфликта Украина продолжит граничить с Россией, и обсуждение будущих отношений пока преждевременно. В то же время член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник добавил, что нормализация отношений возможна только после смены власти в Киеве.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что восстановление отношений между Россией и Украиной может произойти через примерно десять лет, если в обеих странах будет наблюдаться тенденция к возобновлению диалога.

В интервью украинским СМИ он выразил надежду на то, что в будущем на обеих сторонах будет понимание необходимости общения. Буданов* отметил, что через десять лет вполне возможно, что в России и Украине будут звучать голоса, призывающие к диалогу.

Ранее он подчеркивал, что после завершения конфликта Украина продолжит граничить с Россией, и обсуждение будущих отношений пока преждевременно. В то же время член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник добавил, что нормализация отношений возможна только после смены власти в Киеве.