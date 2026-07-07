В ГД предложили разработать стандарт благополучия школьников

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разработать национальный стандарт благополучия школьников. «В нем должны быть закреплены разумная учебная нагрузка, достаточное время для отдыха, движения, общения с семьей и развития вне школы», — отметил Чернышов. Он поддержал инициативу Минпросвещения, согласно которой с 1 сентября 2026 года первоклассники будут учиться без домашних заданий.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разработать национальный стандарт благополучия школьников. Об этом пишет ТАСС.

«В нем должны быть закреплены разумная учебная нагрузка, достаточное время для отдыха, движения, общения с семьей и развития вне школы», — отметил Чернышов.

Он поддержал инициативу Минпросвещения, согласно которой с 1 сентября 2026 года первоклассники будут учиться без домашних заданий.

По его мнению, это решение должно стать поводом для более широкого пересмотра подходов к организации школьного обучения, прежде всего в начальных классах.