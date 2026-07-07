В ГД предложили использовать маткапитал для ремонта жилья

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает разрешить использовать средства материнского капитала на ремонт и строительство жилья. Законопроект предусматривает внесение изменений в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. Если документ примут, семьи смогут направлять средства маткапитала на оплату ремонтных и строительных работ.

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает разрешить использовать средства материнского капитала на ремонт и строительство жилья. Об этом пишет ТАСС.

Авторами инициативы стали депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. Если документ примут, семьи смогут направлять средства маткапитала на оплату ремонтных и строительных работ.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива содержит ряд условий и ограничений, которые должны исключить нецелевое использование средств и обеспечить качество ремонта.

По мнению авторов законопроекта, нововведение поможет семьям улучшить жилищные условия, если покупка нового жилья не требуется или невозможна, а решить проблему можно с помощью ремонта имеющегося дома или квартиры.