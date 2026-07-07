В ГАИ назвали путь объезда перекрытого участка трассы М-5 в Рязанской области

Объезд организуют через Рыбное по следующему маршруту: улица Малое шоссе → улица Большая → улица Макаренко. Напомним, что 8 июля с 04:00 до 06:00 в связи с проведением аварийных работ временно перекроют движение транспортных средств на 170-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в Рыбновском округе.