Ученые заявили, что озеро Белое в Рязанской области — самое глубокое в ЦФО

Ученые института океанологии им. П. П. Ширшова РАН выяснили, что озеро Белое в Рязанской области — самое глубокое в Центральном федеральном округе. По результатам исследования, дно озера достигает отметки 54 метра ниже уровня воды. Специалисты также провели гидрологическое зондирование и гидрохимический мониторинг. Они зафиксировали редкое явление — весеннее перемешивание вод сработало как естественный фильтр.

Ученые заявили, что озеро Белое в Рязанской области — самое глубокое в ЦФО. Об этом пишет РИА Новости.

Ученые института океанологии им. П. П. Ширшова РАН выяснили, что озеро Белое в Рязанской области — самое глубокое в Центральном федеральном округе. По результатам исследования, дно озера достигает отметки 54 метра ниже уровня воды.

Специалисты также провели гидрологическое зондирование и гидрохимический мониторинг. Они зафиксировали редкое явление — весеннее перемешивание вод сработало как естественный фильтр.